I Maneskin stanno facendo registrare numeri impressionanti: non solo per quanto riguarda le vendite degli album ma anche per i guadagni.

Prima Sanremo, poi l’Eurovision 2021 e chissà quali altri traguardi riusciranno a raggiungere in futuro, magari una collaborazione con cantanti del calibro di Shakira e altri. Parliamo dei Maneskin e della loro crescita esponenziale degli ultimi due anni, non solo in termine di vendite dei loro successi, ma anche a livello economico…

Maneskin, boom di fatturato: chi c’è dietro i guadagni del gruppo

Maneskin

I Maneskin stanno andando assolutamente alla grande negli ultimi due anni. Nel 2021 sono arrivati i successi al Festival di Sanremo e all’Eurovision. Due traguardi importantissimi che, secondo i calcoli del Corriere della Sera, avrebbero fatto impennare i guadagni della band.

Infatti, il gruppo avrebbe realizzato oltre 2 milioni di euro con la propria società di produzione rispetto ai 20 mila dell’anno precedente. Ma c’è di più. Infatti, l’utile generato è di 210 mila euro e il conto corrente, attualmente, è in attivo di 3,5 milioni.

Cifre importanti, ma che potrebbero essere quasi nulla rispetto a quello che sarà il 2022. Infatti, secondo il quotidiano, la vera crescita si capirà da “quello che sarà il 2022 quando capitalizzeranno in bilancio una buona fetta dei ricavi ‘figli’ degli exploit 2021 (diritti, merchandising e altro)”.

Victoria De Angelis, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi stanno facendo registrare numeri da record con oltre 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, 6 dischi di diamante, 133 di platino, 34 d’oro e 40 milioni di copie vendute nel mondo.

Merito anche di alcune figure importanti che gestiscono tutte le questioni fuori dal palco. Si tratta del manager Fabrizio Ferraguzzo, che ha lasciato Sony per i Maneskin appunto. Ma anche di Alessandro De Angelis, papà di Victoria (titolare anche del dominio internet maneskin.it). Proprio luigestisce la Maneskin Empire, cioè la società di cui i componenti della band detengono il 25% ciascuno.

Di seguito un recente post Instagram del gruppo ad un concerto:

