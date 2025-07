Gabriele Corsi lascia Domenica In prima ancora di iniziare, poi il clamoroso gesto social contro Mara Venier: cosa sta succedendo.

La Rai trema per quanto accaduto nelle scorse ore: Gabriele Corsi ha annunciato la sua rinuncia a Domenica In, e lo ha fatto con un comunicato ufficiale. Il clamoroso colpo di scena arriva a pochi giorni dall’annuncio ufficiale della co-conduzione prevista per la prossima stagione del celebre programma domenicale di Rai 1.

Ma qual è il motivo della rinuncia? Ha a che fare con Mara Venier? Un gesto social non lascia spazio a dubbi. Scopriamo tutti i dettagli.

Le motivazioni dietro la scelta e il futuro con la Rai

Secondo la nota ufficiale, la decisione è stata presa di comune accordo, e nasce da un’incompatibilità tra gli impegni professionali già assunti da Corsi e la partecipazione stabile alla storica trasmissione domenicale.

Il presentatore, noto per il suo stile brillante e per il successo del programma Deal With It, non prenderà dunque parte alla nuova edizione del contenitore domenicale di Rai 1.

Nel comunicato diffuso dalla Direzione Intrattenimento Day Time si legge: “Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In. La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso ‘Domenica In’ incompatibile con altri progetti dell’artista. La Rai ringrazia Corsi per la grande disponibilità e conferma la volontà di future collaborazioni“.

L’addio social: Gabriele Corsi smette di seguire Mara Venier

Curiosità aggiuntiva che ha attirato l’attenzione degli utenti è stata la “mossa social” di Corsi: subito dopo la diffusione del comunicato, il conduttore ha rimosso Mara Venier dai profili seguiti su Instagram.

Un gesto silenzioso ma che non è passato inosservato, alimentando le speculazioni sulle reali dinamiche dietro la sua rinuncia.

Questo gesto apparentemente marginale è, quindi, indicativo di un possibile disagio o dissenso non espresso pubblicamente.