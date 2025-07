Frattura al radio per Gianna Nannini, ma il tour 2025 continua senza sosta. Rock e sold out in tutta Europa.

Brutte notizie per i fan della rocker senese: Gianna Nannini si è fratturata il braccio proprio nel bel mezzo del suo tour estivo. La cantante ha riportato una frattura al radio durante il concerto del 21 luglio al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden, in Germania. Ma niente panico per i fan: nonostante l’infortunio, l’artista si è esibita con la consueta energia, regalando al pubblico uno spettacolo viscerale e adrenalinico, completamente sold out.

Il live di Wiesbaden è stato il terzo appuntamento tedesco con il tutto esaurito per il suo “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025“, un tour che sta infiammando l’Europa.

Gianna Nannini: “Con il tutore ma continuo a cantare”

C’è pericolo che saltino le prossime tappe del tour? La cantante appare determinata e non ha intenzione di cancellare alcun concerto.

Ma, nonostante la sua forza d’animo, quello di Gianna Nannini non è stato un leggero infortunio. Durante lo show, Gianna Nannini ha urtato violentemente il braccio, ma ha comunque portato a termine la performance.

Gianna Nannini

L’esito medico ha confermato la frattura al radio, ma nonostante ciò la cantante ha deciso di proseguire il tour con un tutore e limitando i movimenti. Nessuna pausa, solo tanta voglia di stare sul palco e condividere la musica con i suoi fan.

Prossime tappe: Italia e Svizzera in attesa della rocker

Dopo aver conquistato il pubblico in Germania con le date di Regensburg, Vaduz, Lauchheim, Freiburg, Füssen, St. Wendel, Ebern e Weimar, il tour proseguirà in Italia e Svizzera. Le prossime tappe toccheranno Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Roccella Jonica, Catania, Palermo, Arbon e Spiez.

Il gran finale è atteso per settembre, con due eventi speciali: il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 settembre all’Arena di Verona, quest’ultima già completamente sold out.