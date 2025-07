In occasione del compleanno di Martina Colombari, suo figlio Achille Costacurta le ha dedicato un particolare pensiero.

Ha da poco confessato di aver tentato il suicidio in una fase delicata della sua vita. Adesso Achille Costacurta sembra essersi ripreso da un periodo difficile e lo ha fatto anche grazie alla vicinanza dei suoi genitori. Proprio mamma Martina Colombari è stata destinataria di una particolare dedica da parte del figlio in occasione del suo 50esimo compleanno.

I 50 anni di Martina Colombari

La bellissima Martina Colombari ha festeggiato in queste ore l’arrivo dei 50 anni. Un numero e basta per lei che si tiene sempre in splendida forma e vanta un fascino veramente senza tempo. La stessa ex Miss aveva da poco parlato proprio di questo approdo alla “mezza età” spiegando la sua visione ma anche il sogno per il futuro.

“Noto con piacere che ancora non mi è accaduto niente di devastante”, ha spiegato a ‘Intimità‘ la Colombari a proposito dell’arrivo dei 50 anni. “Direi che sono piacevolmente sorpresa. Perché da tempo le amiche mi agitavano lo spauracchio di questa età”.

Gli auguri di Achille Costacurta

Ad essere stremamente orgoglioso di sua madre, come anticipato, è stato Achille Costacurta che sui social ha voluto dedicarle un pensiero molto speciale che ha fatto riferimento proprio alla bellezza della donna: “50 anni… wow! E senza essersi mai rifatta nulla“. E ancora: “Io di te mai provato vergogna”. Un pensiero che mamma Martina ha ricondiviso nelle sue stories ringraziando il figlio. Va detto, però, che stando ad alcune intervista passate rilasciate dalla diretta interessata, pare che qualche ritocco ci sia, per la verità, stato, in riferimento al lato A. Ad ogni modo il senso del messaggio del ragazzo resta: grande affetto e amore per la sua bellissima ed eccezionale mamma che gli è stato accanto in ogni momento.