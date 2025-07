Gabriele Corsi vuota il sacco sulla Venier e Domenica In: “Soldi? Ecco la verità”

Dopo la rinuncia a Domenica In, Gabriele Corsi ha rotto il silenzio tramite una nota pubblicata dall’agenzia MN, società che gestisce il suo management.

La prossima edizione di Domenica In ha iniziato a far parlare di sé ormai da settimane. Tantissime le indiscrezioni sulla conduzione e la co-conduzione che avrebbe dovuto vedere Gabriele Corsi accanto a Mara Venier. Alla fine è arrivata la rinuncia dell’uomo con tanto di comunicato stringato. Ora, il diretto interessato ha rotto il silenzio con una nota pubblicata sui social dall’agenzia MN e dal suo presidente Umberto Chiaramonte.

Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In

Il nome di Gabriele Corsi è stato senza dubbio tra quelli maggiormente discussi in queste settimane per via di quello che sarebbe dovuto essere il suo ruolo a Domenica In accanto a Mara Venier. Alla fine, come noto, l’uomo ha rinunciato all’incarico andando a spiegare quelle che sarebbero state le motivazioni dietro alla retromarcia.

Gabriele Corsi – www.donnaglamour.it

“Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In. La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso ‘Domenica In’ incompatibile con altri progetti dell’artista”, si è potuto leggere in una nota ufficiale. “La Rai ringrazia Corsi per la grande disponibilità e conferma la volontà di future collaborazioni“.

La verità e la chiarezza sui soldi

Eppure, il comunicato stringato non ha spento le voci sulla vicenda portando proprio Corsi, tramite un’altra nota pubblicata dall’agenzia MN, società che gestisce il suo management, ha rompere ancora il silenzio: “Gabriele Corsi e Domenica In: mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla. La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato dalla RAI un progetto artistico; dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato”, si legge.

“Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso, e compatibili con altri impegni. Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione. La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie”.