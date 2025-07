Il noto inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti tra vita privata e lavoro con focus alle sue inchieste pericolose e tanto altro.

Spesso oggetto di terribili aggressioni per via del suo lavoro di inchiesta a Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti ha avuto modo di raccontare al Corriere della Sera alcune particolarità proprio della sua vita tra lavoro e privato. Interessanti i passaggi legati proprio alle “botte” prese in occasione dei servizi per il tg satirico ma anche le frasi sulla sua fidanzata che “tengo nascosta”.

Vittorio Brumotti e le ‘botte’ prese

Tra i vari passaggi interessanti dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera da parte di Vittorio Brumotti, sicuramente il rapporto con il suo lavoro di inviato di Striscia la Notizia dove, ogni volta, finisce per prendere colpi da parte di delinquenti: “Mi colpiscono esteriormente, ma dentro di me rido. Se lo spacciatore mi vuole uccidere, bene, così in quel posto faranno pulizia”, ha assicurato l’uomo.

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas – www.donnaglamour.it

Fornendo qualche altro dettaglio in merito ai vari servizi contro lo spaccio di droga e altre situazioni al limite in Italia, Brumotti ha aggiunto: “A ogni servizio ho una colluttazione, ne ho girati circa mille […]”, le se parole.

L’amore e la fidanzata

Non sono mancati anche i passaggi più sereni relativi all’amore. Brumotti ha raccontato: “Sono l’opposto di come mi si vede. Mi piace cucinare la carne, le Harley-Davidson, sono godereccio. Amo il silenzio, riflettere, scrivo tantissimo. Con la mia compagna sono una geisha, è lei che viene servita da me. Preparo la cena, risolvo problemi, anche perché non so stare fermo”.

In negativo, invece: “Ci vuole pazienza. Da un momento all’altro posso dirti: ‘Ciao, domani parto’ o ‘vado in Procura’, oppure ‘lì non possiamo andare perché mi tirano le pietre’. E sulla fidanzata, Annachiara Zoppas, ecco una rivelazione: “Rispetta il mio lavoro, è una santa. La tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perché subito arrivano minacce di morte“.