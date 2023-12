Vittorio Brumotti avrebbe subito una nuova e violenta aggressione durante la realizzazione di un servizio per Striscia la Notizia.

Un nuovo e grave episodio ha visto protagonista Vittorio Brumotti che, a Torino, sarebbe stato aggredito con un lancio “di pietre e bottiglie” da parte di alcuni pusher nella zona di Parco Sempione (alla periferia Nord della città). Stando a quanto riporta La Repubblica, alcune pattuglie sarebbero accorse sul posto salvando Brumotti dal linciaggio.

Vittorio Brumotti: l’aggressione a Torino

Vittorio Brumotti sarebbe stato protagonista di un ennesimo, grave episodio di criminalità durante la realizzazione di un suo servizio per Striscia la Notizia e, stando a quanto riporta La Repubblica, si sarebbe messo in salvo grazie all’arrivo immediato di alcune pattuglie. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Brumotti non ha ancora rotto il silenzio.

Già in passato l’inviato di Striscia è stato più volte protagonista di episodi di questo tipo e a tal proposito ha ammesso via social: “A chi mi chiede chi me lo fa fare di rischiare la vita, rispondo che la mia benzina sono le migliaia di segnalazioni che arrivano ogni settimana da cittadini esasperati di tutta Italia”, e ancora: “Sento di fare qualcosa di utile per la gente. Non sono un supereroe: cerco solo di fare del bene, ma ho paura anche io, specialmente di fronte a situazioni che non posso governare. Io lancio un messaggio, perché per affrontare certi problemi non c’è arma più potente di una telecamera”.