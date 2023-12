A Uomini e Donne Maria De Filippi ha deciso di affrontare Gemma Galgani che, per tutta risposta, è scoppiata in lacrime.

A Uomini e Donne Gianni Sperti ha affermato di trovare “fuori luogo” un’uscita avuta da Gemma Galgani con un nuovo cavaliere. La dama torinese lì per lì ha cercato di difendersi, ma contro di lei – per la prima volta – si è espressa anche la conduttrice Maria De Filippi, che ha detto:

“A volte i discorsi al centro studio sembrano fatti indipendentemente dal motivo per cui siamo qua”, e ancora: “A te interessa Silvio? A Silvio interessi tu? No e in centro studio l’altro giorno c’eri tu che parlavi di Silvio. Penso che Gianni quando dice parlate del nulla…Abbia ragione”.

Maria De Filippi

Maria De Filippi: la stilettata a Gemma Galgani

A quanto pare Maria De Filippi non ha apprezzato l’atteggiamento avuto da Gemma Galgani nel mettersi al centro dell’attenzione in studio e non ha mancato di farglielo presente. Gemma è rimasta visibilmente offesa, e la conduttrice ha rincarato la dose affermando:

“Può tutto ad un tratto venirci il legittimo dubbio che sia tutto tarocco? A me è venuto poi per educazione mi placo, perchè mi hanno insegnato così ma faccio fatica e Gianni oggi ha fatto fatica”, e ancora: “Perchè mettersi al centro studio per ogni cosa? Ora sei offesa (riferendosi a Gemma) non è contro di te, perchè ci devi rimaner male, ma mettevi anche nei panni di chi sta seduta qui per tre ore. Sto più zitta che parlo, mi sentirete parlare in un’ora forse forse sei minuti”. Alla vicenda seguiranno altri sviluppi? In tanti sono in attesa di saperne di più e si chiedono se la dama torinese si scuserà per il suo comportamento.