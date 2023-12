Andrea Giamburno sarebbe pronto a mettere nero su bianco la sua verità dopo lo scandalo da cui è stato travolto.

Secondo il settimanale Oggi, Andrea Giambruno potrebbe presto rompere il silenzio in merito all’annosa questione relativa ai suoi fuori onda, che gli è costata l’addio ufficiale da parte di Giorgia Meloni e anche il “declassamento” dal ruolo di conduttore a Diario del Giorno (oggi continua a lavorare nel dietro le quinte del programma). Secondo Oggi, Giambruno potrebbe presto raccontare la sua verità in merito alla questione all’interno di un libro, ma al momento sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari.

Andrea Giambruno

Andrea Giambruno: le indiscrezioni sul suo libro

Andrea Giambruno scriverà un libro sulle ultime vicissitudini che hanno interessato la sua vita privata? L’indiscrezione è stata riportata dal settimanale Oggi ma, al momento, non sono ancora emerse conferme.

Sempre secondo gli ultimi rumor, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni sarebbe anche intenzionato a fare causa a Mediaset perché, dopo lo scandalo dei suoi fuori onda, a risentirne sarebbero state la sua vita privata e la sua reputazione. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Andrea Giambruno non ha ancora rotto il silenzio.

Il giornalista di recente si è trasferito in una nuova casa non troppo distante da quella che fino a poco tempo fa condivideva con Giorgia Meloni e con sua figlia Ginevra, e continuerebbe ad occuparsi assiduamente della bambina (che trascorre con lui molto del suo tempo per via degli impegni pubblici della madre).