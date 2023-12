Andrea Giambruno sarebbe intenzionato a fare causa a Mediaset per il polverone mediatico da cui è stato travolto.

Andrea Giambruno, che continua a lavorare nel dietro le quinte di Diario del Giorno, secondo La Stampa avrebbe confidato ad alcuni amici di essere intenzionato a fare causa a Mediaset per lo scandalo dei fuori onda sul suo conto.

“Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa“, avrebbe detto l’ex compagno della premier Meloni. Sarà vero?

Andrea Giambruno: la presunta causa a Mediaset

Un vero e proprio polverone ha travolto Andrea Giambruno dopo che Striscia la Notizia ha reso noti alcuni dei suoi fuori onda e, oltre ad aver dovuto lasciare la conduzione di Diario del Giorno, il giornalista e volto tv ha subito l’annuncio d’addio pubblico da parte di Giorgia Meloni (che ha dato la notizia a mezzo social). Finora Giambruno si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito a quanto accaduto ma, secondo indiscrezioni riportate da La Stampa, sarebbe intenzionato a fare causa all’emittente tv per “avergli rovinato la reputazione”.

“Mi hanno fatto fare una figura di mer*a mondiale”, avrebbe detto. Sarà vero? Secondo il settimanale Chi l’ex compagno di Giorgia Meloni sarebbe praticamente “un altro” da quando è scoppiato lo scandalo e sarebbe stato costretto a cambiare vita. Oggi il giornalista abita in una casa non tropo distante da quella che condivideva con la premier e sua figlia e, inoltre, non sarebbe più alla conduzione di Diario del Giorno (ma continuerebbe a lavorare nel dietro le quinte del programma tv). Sulla questione emergeranno altri sviluppi?