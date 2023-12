Dopo lo scandalo da cui è stato travolto per i suoi fuori onda, il giornalista Andrea Giambruno avrebbe “cambiato vita”.

Andrea Giambruno non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo lo scandalo dei fuori onda da cui è stato travolto qualche mese fa e, secondo indiscrezioni riportate da Il Foglio da parte di alcuni suoi colleghi, avrebbe cambiato completamente atteggiamento:

“Cammina radente al muro. Buongiorno e buonasera. Ha perso la consueta allegria guascona. Lo incontriamo al bar o in mensa. Così riservato da non essere più lui”, si legge sul giornale. Sarà vero?

Andrea Giambruno

Andrea Giambruno: la vita dopo lo scandalo

Una nuova ondata di gossip ha travolto Andrea Giambruno che, da alcuni mesi a questa parte, ha rinunciato ad apparire in diretta a Diario Del Giorno e continua a svolgere il suo lavoro nel dietro le quinte del programma. Il giornalista e volto tv avrebbe preso una nuova casa non troppo distante da quella in cui sono rimaste a vivere la sua ex, Giorgia Meloni, e sua figlia Ginevra.

Oggi i due ex continuano a mantenere rapporti pacifici per il bene della figlia avuta insieme, ma entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo dopo essersi detti pubblicamente addio. In tanti si chiedono se prima o poi Andrea Giambruno rilascerà intervista in merito allo scandalo che, senza dubbio, deve aver cambiato di molto la sua vita e molti si chiedono anche come proseguiranno le cose tra lui e Giorgia Meloni (che fino ad ora hanno sottolineato di voler mantenere il massimo riserbo per tutelare la privacy della loro figlia).