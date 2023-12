Jamie Spears, padre di Britney Spears, sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento a causa di una grave infezione.

Britney Spears e suo padre Jamie non sembrano aver più alcun rapporto ma, secondo Tmz, gli ultimi mesi sarebbero stati a dir poco difficili per l’uomo che, oltre ad essere risprofondato nei suoi problemi di alcolismo, avrebbe subito un delicato intervento per una grave infezione, e gli sarebbe stata amputata una gamba. Sulla questione al momento non è dato sapere di più.

Britney Spears

Britney Spears: la malattia del padre

Stando a quanto riporta Tmz, il padre di Britney Spears sarebbe stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e, per questo, le sue condizioni non sarebbero delle migliori. L’uomo avrebbe contratto una grave infezione e, dopo esser stato ricoverato d’urgenza ed aver subito numerose cure (senza riscontro), gli sarebbe stata amputata una gamba.

Sempre secondo indiscrezioni l’uomo vivrebbe ora dalla sua figlia minore, Jamie Lynn Spears, mentre i rapporti con sua figlia Britney si sarebbero interrotti (dopo che il Tribunale ha annullato la sua conversatorship verso la cantante). Da mesi i fan di tutto il mondo sono preoccupati per le condizioni di salute della loro beniamina, che sui social ha condiviso video sempre più inquietanti o in cui sembrava essere fuori di sé. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Al momento lo staff della cantante non ha rilasciato dichiarazioni e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi.

Alcuni mesi fa è giunto al capolinea il matrimonio tra Britney e il suo terzo marito, Sam Asghari.