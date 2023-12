Ornella Vanoni ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Gino Paoli, con cui è riuscita a costruire un rapporto di amicizia.

Ornella Vanoni e Gino Paoli hanno vissuto un’intensa storia d’amore tra gli anni ’60 e ’70 e al podcast di Gianluca Gazzoli, BSMT, la stessa cantante ha confessato: “Non esistevano i cellulari, lui era sposato: ci sentivamo entrambi con dei sacchi di gettoni ai telefoni pubblici ed era un inferno, piangevo sempre”.

La celebre cantante ha anche confessato i motivi per cui la sua storia con Gino Paoli è terminata, e ha ammesso: “Perché è finita? Sua moglie venne a fare un piagnisteo e io sentivo già l’odore di un’altra che sarebbe arrivata con il successo. Ho sofferto molto per Gino, ma adesso c’è una grande amicizia”.

Ornella Vanoni: la storia con Gino Paoli

Ornella Vanoni non ha mai fatto segreto di aver vissuto una storia d’amore intensa e travagliata con il collega cantautore Gino Paoli che, all’epoca, era sposato con la sua prima moglie, Anna Fabbri. Oggi lui e Ornella Vanoni sono riusciti a costruire uno splendido rapporto d’amicizia, ma al podcast BSMT la cantante non ha nascosto di aver versato amare lacrime per Paoli.

Ornella Vanoni è tornata a sfoderare poi la sua solita ironia parlando della sua dipendenza da cannabis e di quanto questa sia fondamentale per lei per riuscire a dormire.

“Tempo fa feci una battuta, dissi che più avanti mi sarebbe servita una badante che sapesse rollare. I ragazzi hanno cominciato a fermarmi per strada dicendomi che sapevano rollare da Dio”, ha ammesso, e ancora: “Io prima di dormire devo farmi una canna o due, altrimenti non mi si spegne il cervello. È da quando l’ho scoperto, cinquant’anni fa, che vado avanti così, sennò non dormo”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla cantante, che ha sempre fatto delle confessioni sopra le righe.