Attraverso i social Morgan ha scagliato una nuova bordata contro Dargen D’Amico dopo la lite avuta con gli altri ex colleghi di X Factor.

Nei giorni scorsi Morgan è tornato in più occasioni a scagliarsi contro X Factor e contro i suoi ex colleghi (Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico) e, nelle ultime ore, ha postato un video relativo alla lite da loro avuta in diretta tv e alle parole espresse contro di lui da parte di Dargen.

“Grazie a Dio non sono Morgan, e quindi posso sinceramente apprezzare qualsiasi esibizione. Sì, anche quella di Annalisa, Arisa, Gisa, perché io rispetto i musicisti. Non mi ergo a capo di sta v**ga”, aveva detto Dargen D’Amico, a cui Morgan ha replicato via social.

Morgan: la bordata a Dargen D’Amico

Morgan ha il dente avvelenato con i suoi ex colleghi di X Factor e con l’intera produzione del programma tv e, nelle scorse ore, ha condiviso un video relativo alla bordata ricevuta da Dargen prima di essere cacciato dallo show e ha risposto: “Morgan, il capo di sta v**ga. Che si riferisse all’ideale dell’ostrica nella poetica di Giovanni Verga? Che dite facciamo StraVergan?”

Sui social in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno altri sviluppi e se Dargen D’Amico tornerà a parlare della questione visto anche come sono andate le cose tra Morgan e gli altri giudici del programma tv (e in particolare Fedez, che ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro l’ex collega). Nei giorni scorsi Morgan è tornato ad attaccare X Factor anche attraverso la sua famigerata chat su WhatsApp, e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.