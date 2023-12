Le pesanti parole che ha rivolto a Morgan durante l’ultima puntata di X Factor sono valse a Fedez l’undicesimo tapiro della sua carriera.

Nelle scorse ore Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, ha recapitato il famoso tapiro d’oro negli uffici di Fedez. Il servizio non è ancora andato in onda, ma il cantante ha dato un’anticipazione nelle sue storie Instagram in cui ha commentato:” “Ma che rottura di pa… raga, non ne posso più. Meno male che X Factor è finito, sono a quota undici”. L’ultimo tapiro lo aveva ricevuto appena una settimana prima.

“Non potevamo non venire un’altra volta visto quello che è accaduto nell’ultimo live” ha commentato Staffelli comparendo a sua volta nella storia condivisa da Fedez. Nel video si vede il cantante che mostra il famoso, ma non troppo ambito, premio senza però accennare alla motivazione del riconoscimento.

Morgan

I motivi dell’ennesimo tapiro a Fedez

Nell’ultimo live di X Factor Fedez ha rivolto pesanti accuse al collega Morgan. In particolare, lo ha definito il leccapiedi di Vittorio Sgarbi e di Giorgia Meloni. “Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo” ha detto piccato. Poi ha continuato: “Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in culo. Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi“.

Tre tapiri in un mese

L’ultimo tapiro Fedez lo aveva ricevuto appena una settimana fa, nella versione ragno, per sottolineare ironicamente che la storia del licenziamento di Morgan si era fatta sempre più intricata. Fedez aveva già detto di essere stanco di rispondere di questa questione, perchè il licenziamento non era dipeso da lui: “Basta! Andate da Ambra, da Sky, da chi volete, ma non da me. Non l’ho licenziato io”, aveva commentato.