Il mondo della musica italiana piange Jimmy Villotti, il celebre musicista che aveva suonato con Dalla, Guccini e Morandi.

Il musicista Jimmy Villotti si è spento a 78 anni, e in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso le loro condoglianze e il loro dolore per la tragica notizia. A dare il tragico annuncio della sua scomparsa è stata sua moglie Natascia, ma al momento non sono note le cause della morte del musicista. Nella giornata di domani, 7 dicembre, sarebbe stato il suo compleanno.

Jimmy Villotti è morto: il lutto

Il mondo della musica è scosso e addolorato per la tragica notizia della scomparsa di Jimmy Villotti, celebre e virtuoso musicista che aveva laborato con Lucio Dalla, Francesco Guccini, Vinicio Capossela e Paolo Conte. Proprio il cantautore astigiano gli aveva dedicato la sua celeberrima Jimmy, ballando. Villotti si era fatto conoscere ed apprezzare anche per i lavori svolti come solista, come l’opera rock Giulio Cesare e Jimtonic.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi, stanno esprimendo il loro cordoglio per la tragica notizia della sua scomparsa. La notizia è stata data da sua moglie Natascia, ma non sono note ulteriori informazioni sulle cause della morte o sulla sua vita privata. Non è dato sapere se i due avessero avuto figli.

Marco Villotti, il cui nome d’arte era Jimmy, è scomparso appena un giorno prima del suo compleanno, che sarebbe stato il 7 dicembre.