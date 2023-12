Dopo l’uscita del docufilm Unica si è tornato a parlare del presunto flirt tra Flavia Vento e Totti. Lei ha rotto il silenzio.

All’interno del docufilm Unica, Ilary Blasi ha confessato di aver scoperto il tradimento subito da parte di suo marito, Francesco Totti, e di aver deciso così di mettere fine alla loro unione.

La showgirl ha anche lasciato intendere di non aver mai voluto credere ai gossip che c’erano stati in passato sul presunto flirt avuto dall’ex calciatore con la showgirl Flavia Vento (e risalenti al periodo in cui lei era in attesa del loro primo figlio, Cristian). La stessa Vento, balzata agli onori delle cronache dopo l’uscita del docufilm, ha scritto in merito alla questione: “A breve, visto che mi nominano tutti, dirò la verità tra me e Francesco Totti”.

A breve visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti pic.twitter.com/GMPxBMqyKb — Flavia vento (@Flaviaventosole) December 5, 2023

Flavia Vento: la confessione su Totti

Flavia Vento ha svelato su X di essere pronta a svelare tutta la verità in merito al gossip relativo al suo presunto flirt con Francesco Totti. La questione è stata rilanciata nel corso degli anni da Fabrizio Corona, ma finora i due diretti interessati si sono sempre rifiutati di rompere il silenzio in merito alla vicenda.

“Non parlo di Totti – ha dichiarato la Vento in una delle sue ultime intervista a Gente – Dico al massimo che un giorno qualcuno mi dovrà delle scuse. Per il resto mi appello alla Convenzione di Ginevra”.

Nel docufilm Unica, Ilary Blasi ha lasciato intendere di nutrire il sospetto che, nella vita privata del marito, fossero state presenti altre donne. Sarà vero?

“Mi chiedi se sospetto che ci siano state altre relazioni oltre alla Vento e a Noemi? Forse. È quello che Roma mi ha fatto capire. A me sono arrivate solo voci e chiacchiere. Nessuna è mai venuta da me a dirmi questo. Probabilmente, ma non ho prove. In cuor mio, adesso, penso di sì”, ha dichiarato Ilary nella sua ultima intervista a Verissimo.