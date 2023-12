Il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena su Totti e Noemi Bocchi e su come i due avrebbero reagito all’uscita del docufilm Unica.

Il docufilm di Ilary Blasi, Unica, è sulla bocca di tutti e nelle scorse ore il settimanale Chi ha fatto sapere come avrebbero reagito all’uscita del film Francesco Totti e Noemi Bocchi.

“Lei non lo ha visto, è disinteressata. Lui è dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi e per i figli”, si legge sul settimanale. I due sono stati paparazzati da Chi mentre cenavano insieme in un ristorante della Capitale, e sembravano essere complici e sorridenti.

Noemi Bocchi

Noemi e Totti: le reazioni a Unica

Il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato come Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero reagito all’uscita del docufilm Unica, dove per la prima volta Ilary Blasi ha svelato i retroscena sul suo addio all’ex calciatore e il tradimento da lui subito proprio con la flower designer, con cui oggi Totti fa coppia fissa.

Secondo Chi, Noemi avrebbe lasciato intendere ai suoi amici di essere completamente disinteressata all’uscita del docufilm, che infatti non avrebbe visto. Totti invece sarebbe alquanto infastidito per la nuova ondata mediatica che, inevitabilmente, ha travolto anche i suoi figli (rimasti a vivere con la madre dopo la loro separazione).

Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi? Al momento sembra che il calciatore abbia preferito non replicare alle parole di Ilary Blasi e in tanti, tra i fan dell’ex coppia d’oro della Capitale, sono impazienti di saperne di più.