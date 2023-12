Stefania Orlando ha ritrovato la felicità in amore e oggi, al suo fianco, è presente un famoso avvocato romano.

Dopo la fine della sua storia con Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando avrebbe ritrovato l’amore e, il settimanale Chi, l’ha beccata con quella che sarebbe la sua nuova fiamma: si tratterebbe dell’avvocato romano Marco Zechini.

I due sono stati visti dal settimanale mentre cenavano insieme a Roma, ma al momento Stefania Orlando non ha ancora confermato né smentito le notizie in merito alla sua presunta liaison.

Stefania Orlando

Stefania Orlando: il nuovo compagno

Un nuovo amore per Stefania Orlando: dopo che nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni in merito a una sua presunta relazione sentimentale, il settimanale Chi ha fatto sapere che la sua nuova fiamma sarebbe l’avvocato Marco Zechini, con cui lei è stata avvistata per le vie di Roma. L’avvocato romano ha alle spalle un divorzio e tre figli, e al momento non è dato sapere come la sua storia con Stefania Orlando abbia avuto inizio.

Per Stefania Orlando si tratterebbe della prima storia importante dopo la dolorosa fine della sua relazione con Simone Gianlorenzi, su cui aveva detto a Verissimo: “È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori. All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? I fan dei social non vedono l’ora di sapere se la showgirl romperà finalmente il silenzio.