Sonia Bruganelli ha confessato a Chi di essere pronta a traslocare nella sua nuova casa dopo aver trascorso il Natale in famiglia.

Ora che le feste di Natale sono ormai sempre più vicine, Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha svelato a Chi che trascorrerà questo speciale periodo con la sua famiglia (compreso il suo ex marito, Paolo Bonolis). A seguire la conduttrice e opinionista lascerà la casa che ha condiviso finora con il conduttore per trasferisci in una nuova abitazione tutta per lei.

“Ma a Natale, a partire dal 22 dicembre, festeggeremo insieme, prima il compleanno di Silvia, ormai diventata grande, poi arriveranno i figli di Paolo dall’America con i loro bambini e le compagne e poi gireremo. Festeggeremo insieme perché siamo una famiglia fortunata e allargata“, ha ammesso.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli: il Natale con Bonolis

Anche se hanno deciso di separarsi, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a comportarsi come una qualsiasi altra famiglia e infatti trascorreranno insieme le Feste di Natale. A seguire l’ex opinionista del GF Vip sarebbe pronta a cambiare casa, e a tal proposito lei stessa ha ammesso:

“Con il nuovo anno dovrei spostarmi davvero, fare il trasloco e finalmente avrò una casa tutta mia. Questo sarà un grande cambiamento per me”. Quanto ai gossip relativi ai suoi presunti e nuovi flirt (mai confermati) la conduttrice ha dichiarato a Chi: “Ogni settimana ho un fidanzato diverso (ride, ndr). Ormai non perdo più neanche tempo a smentire. Però ci rido: fossero queste le cose gravi.”

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e si chiedono se prima o poi troverà un nuovo amore.