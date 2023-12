Fedez ha replicato pubblicamente contro Morgan, che l’ha accusato di aver collaborato con Zo Vivaldi degli Stunt Pilots.

Fedez ha replicato pubblicamente contro Morgan che, dopo esser stato allontanato da X Factor, ha fatto alcune pesanti illazioni su di lui e sul talent show.

“Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo”, ha dichiarato il rapper (stando a quanto riporta La Repubblica) e ancora: “Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in c**o. Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi”.

Fedez

Fedez replica a Morgan: la risposta infuocata

Nei giorni scorsi Morgan è intervenuto sulla sua chat WhatsApp “conferenza stampa” affermando che Zo Vivaldi degli Stunt Pilots (attualmente in gara a X Factor) avrebbe collaborato in passato con Fedez. La questione ha sollevato una bufera in rete e il rapper ha deciso di replicare pubblicamente contro l’ex giudice del talent show, con cui ha già sottolineato che procederà per vie legali. Alla vicenda seguiranno altri sviluppi?

Dopo esser stato mandato via dal programma tv Morgan ha fatto sapere che non sarebbe rimasto in silenzio, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se tornerà a gettare accuse contro Fedez e con gli altri membri del programma tv.