Attraverso la chat su WhatsApp con giornalisti e addetti ai lavori, Morgan ha scagliato una nuova bordata contro X Factor.

Dopo l’addio a X Factor, Morgan ha promesso che non avrebbe lasciato il programma senza dire nulla e infatti, nella sua famigerata chat su WhatsApp “Conferenza Stampa”, ha fatto sapere che Zo Vivaldi degli Stunt Pilots (gruppo in gara a X Factor nella squadra di Dargen D’Amico) avrebbe lavorato per Fedez e, pertanto, non sarebbe un artista alle prime armi.

“Il cantante degli Stunt Pilots”, ha scritto Morgan, e ancora: “a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento. (…) Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!”.

Morgan

X Factor: la confessione di Morgan sugli Stunt Pilots

Morgan ha fatto sapere che Zo Vivaldi degli Stunt Pilots avrebbe collaborato alla realizzazione dell’ultimo album di Fedez, Paranoia Airlines. Stando a quanto si appende sul web inoltre, il ragazzo ha firmato anche canzoni per alcuni ex volti di Amici come Einar, Thomas e Jacopo Ottonello e avrebbe anche collaborato con la Dark Polo Gang.

L’intento della frecciatina di Morgan contro il programma tv risulta chiaro e, in tanti, si chiedono se Fedez o Dargen D’Amico replicheranno alla provocazione ricevuta da parte dell’ex giudice dello show che, dopo esser stato mandato via dal programma, ha promesso che avrebbe portato a galla alcuni retroscena sullo show e sul suo cast. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?