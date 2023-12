A Uomini e Donne si è svolta la resa dei conti tra Ida Platano e Roberta Di Padua, che hanno finito per dirsene di tutti i colori.

Le vecchie ruggini tra Ida Platano e Roberta Di Padua sono tornate a galla di Uomini e Donne, dove Ida è rientrata in veste di tronista nelle ultime settimane (dopo aver detto addio ad Alessandro Vicinanza, con cui ha fatto coppia fissa per quasi un anno).

“Tu hai un rancore che si chiama Riccardo Guarnieri. Vai avanti nella vita, io non ci posso fare nulla. Se vuoi te lo chiamo. Maria facciamolo venire. Io non vedo l’ora di vedere questa scena” ha tuonato contro di lei Roberta, mentre Ida ha risposto: “Io non porto rancore per nessuno. Non ti sopporto. Di sicuro sono qua e parlo. Mi aspettavo il tuo atteggiamento. Ho visto un deja-vu. Tu sei così. Non ti piacciono i single. Ti piace infilarti nelle coppie”.

Maria De Filippi

Ida Platano e Roberta Di Padua: lo scontro a Uomini e Donne

Ida Platano e Roberta Di Padua si sono trovate nuovamente faccia a faccia a Uomini e Donne, e hanno finito per dirsene di tutti i colori. In passato le due hanno condiviso l’amore per Riccardo Guarnieri ma, nel caso di entrambe, la liaison con lui si risolse in un nulla di fatto.

“Sei stata un anno con uno e mo’ esci con un altro dopo venti giorni. Ma non ti vergogni?Io non sono invidiosa di nessuno”, ha tuonato Roberta, facendo riferimento al fatto che Ida sia tornata al dating show poco tempo dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, e ancora: “Sei una puritana, ma sciacquati questa faccia…Hai giurato amore eterno a quel ragazzo l’hai fatto solo per togliermelo”.

Ida dal canto suo ha risposto: “Io non ho tolto niente a nessuno. Uomini e donne per me è stato un salvagente, non ritorno nel passato ad umiliarmi dietro ad un uomo. Ma pensa te se mi devo vergognare”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?