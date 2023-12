Elettra Lamborghini ha preoccupato i fan dei social raccontando il grave malore da lei avuto di rientro a Miami.

Elettra Lamborghini è rientrata in Italia dopo aver trascorso l’ultimo periodo a Miami in compagnia del marito Dj Afrojack e, attraverso i social, ha confessato ai fan di aver avuto un grave malore. “Oggi, ho passato, forse, la peggiore giornata della mia vita”, ha raccontato l’ereditiera, e ancora:

“Poco prima di imbarcarmi in aereo, sono stata male: ho iniziato a tremare e ad avere la tachicardia… non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada e nemmeno in aereo… giuro che è qualcosa che non auguro a nessuno. A parte l’imbarazzo, ho 10 ore di volo davanti e non so come possa reagire il mio corpo. Povero babby (Afrojack, ndr) che mi è stato accanto tutto il tempo, che fortunata sono… Sto tornando a casa barcollante e senza energie, spero di stare meglio il prima possibile…”.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: il malore in aereo

Elettra Lamborghini ha svelato ai fan dei social di aver avuto un grave malore mentre rientrava in aereo da Miami e in tanti, sui social, le hanno espresso la loro solidarietà e il loro supporto. Al momento non è dato sapere quali siano le attuali condizioni dell’ereditiera che, sui social, ha espresso anche il suo amore per il marito Nick van de Wall (che le è rimasto accanto per tutto il tempo).

I fan dei social sono impazienti di saperne di più sulle condizioni di Elettra Lamborghini che, per il momento, non ha svelato ulteriori dettagli sul suo stato di salute ed è rientrata in Italia.