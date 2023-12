Stando ai rumors in circolazione gli incontri avuti da Ilary Blasi con Cristiano Iovino non si sarebbero ridotti all’unico “caffè” da lei confessato.

Nel docufilm Unica, Ilary Blasi ha confessato che la sua crisi con Francesco Totti sarebbe iniziata dopo che lei avrebbe preso un caffè con un misterioso uomo che, a detta di Fabrizio Corona, sarebbe il personal trainer Cristiano Iovino. Stando ai rumors riportati da MowMag.com i camerieri del ristorante n cui i due sarebbero stati avvistati per il “caffè” confessato dalla conduttrice li avrebbero visti nello stesso locale “diverse volte”. Sarà vero?

Ilary Blasi: le indiscrezioni su Cristiano Iovino

Ilary Blasi ha confessato di aver preso un caffè con un uomo misterioso una sola volta e, proprio questo episodio, avrebbe sancito l’inizio della fine per il suo rapporto con Francesco Totti. Stando ai rumors in circolazione l’uomo in questione sarebbe stato il personal trainer Cristiano Iovino e, sempre secondo indiscrezioni, lui e la conduttrice sarebbero stati avvistati insieme diverse volte. Al momento Ilary Blasi non ha replicato ai rumors in circolazione ed è attesa la sua prossima intervista a Verissimo, dove forse tornerà a parlare della questione.

La conduttrice e showgirl oggi fa coppia fissa con l’imprenditore Bastian Muller, ma non ha mai parlato di lui nel docufilm incentrato sulla fine del suo matrimonio.