Meghan Markle ha confessato alcuni episodi razzisti ai danni di suo figlio Archie. Sulla vicenda sono emersi ulteriori dettagli.

A due anni di distanza dalla sua controversa intervista da Oprah Winfrey, Meghan Markle è tornata al centro dell’attenzione generale a causa delle accuse da lei scagliate contro alcuni membri della famiglia reale, colpevoli secondo lei di aver fatto alcune affermazioni di stampo razzista contro suo figlio Archie Harrison. Il conduttore Piers Morgan, in riferimento all’uscita del libro Endgame, (e stando a quanto riporta il Daily Mail) avrebbe detto:

“Non credo a quello che è stato scritto. Però hanno puntato il dito contro il nostro Re Carlo e Katherine la principessa di Galles“. Sarà vero?

Meghan Markle

Meghan Markle: chi sono i reali accusati di razzismo

Una nuova bufera ha travolto la famiglia reale con l’uscita del libro Endgame e, stando a uno dei rumors in circolazione, i due membri reali che Meghan avrebbe accusato di razzismo (durante la sua controversa intervista per la CBS) sarebbero la cognata Kate Middleton e il suocero Re Carlo.

“Tra i reali c’era anche la preoccupazione per la pelle di nostro figlio. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Hanno parlato in più occasioni di questo particolare. Ne parlavano con Harry e lo mettevano a disagio. Se dirò di chi si tratta? Non lo faccio perché credo che li danneggerei troppo. E mentre ero incinta ci dissero che il nostro bambino non avrebbe avuto titoli e nemmeno la protezione che è garantita ai membri della famiglia reale. Se sono stata in silenzio o silenziata? La seconda. Però ho scelto di parlare e non avere paura di raccontare la verità”, aveva fatto sapere Meghan.

All’epoca dei fatti la Regina Elisabetta aveva fatto sapere che si sarebbe svolta un’indagine interna e che la questione sarebbe stata affrontata in forma strettamente privata da parte della sua famiglia. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti sono in attesa di sapere se Meghan romperà ancora il silenzio in merito alla questione.