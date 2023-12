Momento di emozione sui social per Chiara Ferragni che attraverso alcune stories ha confessato ai fan qualcosa di inedito che la riguarda.

Una Chiara Ferragni inedita ha scelto di condividere con i fan una curiosità, forse, ancora non conosciuta su di lei. L’imprenditrice digitale, attraverso alcune stories poi ripubblicate anche su TikTok, ha raccontato ai seguaci alcuni momenti in cui le vengono gli occhi lucidi. Una emozione particolare dovuta… all’oroscopo e a certi pensieri.

Chiara Ferragni, occhi lucidi e domanda ai fan

Chiara Ferragni

Dopo il viaggio in India decisamente ben documentato, Chiara Ferragni sembra essere tornata alla routine milanese. L’imprenditrice digitale, in queste ore, ha confidato ai fan un qualcosa di inedito che la riguarda. In particolare, con alcuni filmati pubblicati sui social, la moglie di Fedez ha spiegato che spesso le vengono gli occhi lucidi dall’emozione leggendo l’oroscopo, specie quando questo “ci azzecca”.

“Volevo chiedervi una cosa. Ma a voi succede che quando leggete il vostro oroscopo oppure quando leggete qualcosa che riguarda il vostro segno vi sentite toccati particolarmente? Ad esempio, che vi vengono gli occhi lucidi e vi emozionate tantissimo?”, ha domandato Chiara ai seguaci.

Poi ha spiegato anche il perché della sua richiesta: “A me capita spesso. Infatti adesso sono totalmente così: emozionata. Tipo io sono proprio pazza, me li screenshotto anche e me li vado a rileggere. Io sono un toro particolarmente sensibile”.

Tantissimi hanno subito commentato il post della donna ritrovandosi nelle sue parole: “Si, anche io piango fisso”, “Spessissimo anche a me”, “Chiara una di noi”, hanno scritto alcuni utenti. Altri, invece, hanno chiesto alla bella influencer che segno fosse e l’ascendente per cercare di saperne di più sul suo conto. Insomma, anche con qualche semplice curiosità, la moglie di Fedez conferma di avere un seguito davvero elevato di seguaci.

