A Viva Rai2! Rosario Fiorello ha ironizzato sulle recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez sul suo ex marito, Stefano De Martino.

Dopo l’uscita del docufilm di Ilary Blasi, Unica, e dopo le dichiarazioni fatte da Belen Rodriguez in merito ai tradimenti da lei subiti da parte del suo ex marito, Stefano De Martino, Rosario Fiorello ha ironizzato sulla questione a Viva Rai2 e ha dichiarato:

“È uscito il nuovo libro di Stefano De Martino”, ha affermato ironico, e ancora: “Il titolo è ‘Tutte’ e la prefazione è di Sangiuliano (…) Nella settimana di Sanremo vi consiglio di andare a rubare a casa di tutti i cantanti in gara, tanto non ci saranno”.

Stefano de Martino

Rosario Fiorello: l’ironia su Stefano De Martino

A Viva Rai2 Rosario Fiorello ha divertito i fan del programma ironizzando sui recenti gossip relativi a Stefano De Martino che, sembra, avrebbe tradito Belen Rodriguez con ben 12 donne. Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più. Finora il ballerino ha preferito non replicare alle parole della sua ex moglie, e si è limitato a dire di voler mantenere “privata” la sua verità sulla questione.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda la sua vita privata. Nel frattempo la showgirl argentina ha dichiarato di essere pronta a convolare a nozze con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Elio Lorenzoni. Le nozze tra i due dovrebbero tenersi una volta che lei avrà ricevuto l’annullamento delle sue nozze con l’ex marito.