Achille Costacurta confessa: “Ho tentato il suicidio, usavo mescalina. Oggi voglio aiutare gli altri”, svelati i progetti futuri.

Martina Colombari e il marito Alessandro Costacurta vivono da anni un periodo difficile, tentando di offrire il loro supporto al figlio Achille Costacurta. Dopo anni di dipendenze e comportamenti autodistruttivi, oggi Achille sembra essere sulla buona strada per ritrovare la serenità, ma le difficoltà non mancano.

In un’intervista a Repubblica, il figlio dell’ex calciatore e dell’attrice ha rivelato sconcertanti retroscena del suo periodo buio. Scopriamo che cosa ha raccontato.

Achille Costacurta shock: “Ho tentato il suicidio”

Nel corso dell’intervista, il ventenne ha ammesso di aver tentato il suicidio dopo essere caduto in una spirale di dipendenza e disagio psichico. “Nessuno si spiega come io sia ancora vivo” ha confessato, riferendosi al tentativo di togliersi la vita con sette boccette di metadone, equivalenti a 40 grammi di eroina.

Achille Costacurta ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti a 18 anni, trovandosi ben presto intrappolato in un vortice autodistruttivo.

Tra le droghe più pericolose da lui assunte c’è la mescalina, un allucinogeno naturale di origine messicana.

“Quando sei sotto effetto, ti senti Dio – ha raccontato – ma in realtà mi stavo distruggendo“. Il giovane ha spiegato come, in quegli anni, fosse spinto da una falsa euforia che lo portava ad aiutare gli altri in modo compulsivo, mentre in realtà stava sprofondando.

I problemi con la giustizia e la rinascita

A soli 15 anni, Achille è stato coinvolto in un’indagine dopo che due coltelli sono stati trovati nel suo armadietto scolastico.

Questo ha segnato l’inizio di un percorso giudiziario che lo ha condotto in un centro penale minorile a Parma. Proprio lì, a 17 anni, ha compiuto il gesto estremo. Oggi però il ragazzo racconta una storia diversa: ha smesso con le droghe e ha recuperato il rapporto con i suoi genitori.

Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta guarda avanti con speranza. Ha dichiarato di voler aprire un centro per ragazzi con la sindrome di Down, spinto dal desiderio di fare del bene. “Aiutare gli altri mi fa sentire le farfalle nello stomaco” ha detto con emozione.