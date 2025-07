Il calciatore Lamine Yamal ha compiuto 18 anni appena ieri ed è già finito al centro della bufera mediatica. Infatti, una strana scelta per celebrare questo importante traguardo ha scatenato l’indignazione di tutti, e potrebbero persino arrivare conseguenze legali.

Il giovane calciatore del Barcellona, infatti, ha scelto di ingaggiare persone affette da nanismo come “attrazione” della serata. Ma scopriamo tutti i dettagli della controversa vicenda.

Il calciatore, fresco di maggiore età, ha celebrato i suoi 18 anni con una festa sfarzosa alla quale hanno partecipato celebri artisti internazionali come Bizarrap, Duki, Ozuna e Bad Gyal.

Tuttavia, il dettaglio che ha sollevato l’indignazione pubblica è stato l’ingaggio di persone affette da nanismo per svolgere attività di intrattenimento.

L’associazione ADEE, che tutela i diritti delle persone con acondroplasia e altre forme di nanismo, ha definito l’evento “una grave violazione della dignità umana“, annunciando l’intenzione di intraprendere azioni legali e sociali contro il calciatore.

Sui social nelle ultime ore hanno iniziato a circolare immagini e video dell’accaduto, che hanno alimentato la polemica.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Images of the people with dwarfism leaving Lamine Yamal’s birthday party, they were hired for entertainment use for which Lamine Yamal will face legal action from The Association of People with Achondroplasia and other Skeletal Dysplasias. pic.twitter.com/upPceAZL4U