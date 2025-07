Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi: indiscrezioni parlano di tradimenti, “Lei ha ricambiato con la stessa moneta”.

Nelle ultime settimane non si parla che di loro: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Secondo gli ultimi rumors, pare che la coppia stia attraversando un periodo di profonda crisi. In più di un’occasione i due sono stati beccati da soli, in vacanza o in eventi legati al mondo dello spettacolo.

Mentre le voci si fanno sempre più insistenti, dal web spuntano nuove indiscrezioni sulle presunte cause della fine del matrimonio, e a rivelarle è l’esperto di gossip Alessandro Rosica attraverso i suoi canali social. Scopriamo tutti i dettagli.

Tradimenti reciproci e silenzi sospetti

Dopo 14 anni di relazione e due figlie, la coppia sarebbe sull’orlo della separazione definitiva. A far esplodere le prime indiscrezioni, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo cui il rapporto sarebbe stato minato da ripetuti tradimenti da parte dell’attore.

Secondo quanto riportato da Rosica sui social, Raoul Bova avrebbe tradito più volte Rocio Munoz Morales. Un comportamento che avrebbe spinto anche l’attrice spagnola a “ricambiare la moneta”, dando così vita a un’escalation di tensioni e rancori difficili da sanare.

“Rocio stava ricambiando la moneta, ma a Raoul questo non andava proprio giù” scrive l’esperto di gossip.

Raoul Bova Rocio Munoz Morales

Il silenzio dei due protagonisti, che non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, non ha fatto altro che alimentare i sospetti.

Già lo scorso maggio, il settimanale DiPiùTv parlava di un tentativo di riavvicinamento, raccontando un viaggio romantico fatto di passeggiate e cene a lume di candela. Ma secondo le ultime indiscrezioni, quei giorni sarebbero stati più un tentativo per il bene delle figlie che una vera riconciliazione.

Le parole (ambigue) di Rocio

Ad aprile 2025, ospite del programma “Obbligo o Verità” condotto da Alessia Marcuzzi, Rocio aveva risposto in modo vago alle domande sulla crisi con Raoul: “A volte ci azzeccano, però colorano e creano cose intorno a una verità normale…“.

Un’ammissione indiretta, che lascia intendere come le tensioni nella coppia siano reali, anche se non così “scenografiche” come appaiono sui giornali.

Oltre a Rosica, anche Deianira Marzano ha confermato la rottura: “È finita per sempre“. Se la notizia verrà smentita o confermata, solo il tempo potrà dirlo. Ma per ora, tutto fa pensare che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales abbiano davvero chiuso un lungo capitolo della loro vita insieme.