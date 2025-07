Antonello Venditti torna a Bari con Cinzia, la ragazza autistica ferita un anno fa: il cantante chiede scusa e la porta sul palco.

Lo scorso anno aveva suscitato grande indignazione un episodio avvenuto durante un concerto di Antonello Venditti a Barletta. Durante la serata, il cantante ha rivolto dure parole contro Cinzia, una ragazza autistica presente tra il pubblico.

Dopo aver compreso quanto accaduto, Venditti aveva fatto mea culpa e chiesto scusa non solo a Cinzia ma anche ai suoi fan, che adesso vuole sorprendere con un gesto speciale.

Infatti, il cantautore romano salirà sul palco della Fiera del Levante il 14 luglio accompagnato da Cinzia. Ma scopriamo tutti i dettagli e le parole del cantante.

Sul palco con Cinzia: la forza del perdono

“Porto con me Cinzia, l’ho ferita e non volevo“, ha dichiarato Venditti in un video condiviso sui social. Il cantautore ha definito la tappa di Bari “speciale”, spiegando che vuole trasformare l’esibizione in un’occasione di riconciliazione, dove la musica possa diventare veicolo di consapevolezza e rispetto.

Antonello Venditti

L’invito rivolto a Cinzia di salire sul palco rappresenta non solo un gesto di pentimento, ma anche un esempio di responsabilità e umanità in un mondo dello spettacolo spesso distante dalle emozioni reali.

Il pubblico si prepara così ad assistere a un concerto che promette di andare oltre le canzoni, diventando un racconto di fragilità e rinascita.

Chi è Cinzia: l’episodio che ha indignato il web

Durante un concerto dell’agosto 2024, Venditti reagì in modo inopportuno a un’interruzione proveniente dal pubblico, non accorgendosi che a parlare era una ragazza affetta da autismo.

Le sue parole sarcastiche e offensive suscitarono polemiche e dolore, costringendo l’artista a scusarsi pubblicamente il giorno successivo.

Da quel momento, Venditti ha mantenuto i contatti con la famiglia di Cinzia, cercando di costruire un dialogo sincero e profondo.

Il concerto di Bari rappresenta, quindi, un momento davvero speciale, non solo per Cinzia ma anche per lo stesso cantautore.