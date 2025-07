Il figlio di Ezio Greggio si è sposato in Costiera Amalfitana: cerimonia da sogno alla presenza del celebre papà.

Weekend di grandi emozioni per Ezio Greggio, storico volto della televisione italiana, che ha assistito alle nozze del figlio Gabriele e Carla Ballerio, celebrato in una cornice da sogno in Costiera Amalfitana.

Dopo aver ufficializzato l’unione civile a Monte Carlo alla fine del 2024, il 31enne Gabriele Greggio ha voluto condividere un momento magico anche con amici e parenti italiani, scegliendo la suggestiva location di Borgo Santandrea per il grande giorno. Ma scopriamo tutti i dettagli del grande giorno.

Gabriele Greggio e Carla Ballerio: nozze bis tra eleganza e romanticismo

Lo scenario mozzafiato della Costiera ha fatto da sfondo alla cerimonia che ha visto protagonista Gabriele Greggio, elegantissimo in completo blu, e la sua sposa Carla Ballerio, radiosa in un abito bianco in chiffon e raso.

Il ricevimento si è svolto su una splendida terrazza affacciata sul mare, con una festa che è proseguita fino a tarda notte. L’arrivo della torta, poco prima delle ore piccole, ha suggellato una giornata da favola.

Accanto al figlio, visibilmente commosso, Ezio Greggio non ha nascosto la sua felicità e sui suoi canali social ha condiviso alcuni scatti dei momenti più emozionanti del matrimonio.

Ezio Greggio e la nuova compagna

Il conduttore, oggi residente a Monte Carlo, ha voluto essere presente per accompagnare anche il suo secondogenito verso una nuova fase della vita. Già nel maggio 2023 aveva celebrato il matrimonio del primogenito Giacomo, e oggi può dire con orgoglio che entrambi i suoi figli sono felicemente sposati.

In occasione del matrimonio, Ezio ha anche pubblicato il primo selfie ufficiale con la sua nuova compagna, Nataly Ospina, di 36 anni più giovane. Sotto al post sono arrivati centinaia di commenti da parte dei fan del conduttore televisivo con complimenti e auguri per la sua vita sentimentale.