Parte la nuova era del Twiga con Maria Leonardo Del Vecchio: festa super anche con Fedez e show pure con gli ospiti.

Dopo le anticipazioni relative a quello che sarà il suo libro, ecco Fedez tornare protagonista delle notizie di cronaca e di spettacolo. In particolare, non è passata inosservata la sua presenza alla festa per il nuovo Twiga la cui gestione è passata da Briatore a Leonardo Maria Del Vecchio. A quanto pare, per gli ospiti ci sono state sorprese dal costo super…

Nuovo Twiga di Del Vecchio: la festa con Fedez

C’era grande attesa per il via alla nuova gestione del Twiga dopo il passaggio da Flavio Briatore a Leonardo Maria Del Vecchio. Le premesse, vista la super festa avvenuta sabato, non sono state tradite. Per il nuovo Twiga, lo stabilimento balneare con annesso locale extra lusso di Marina di Pietrasanta, in Versilia, le cose sono già “in grande”.

Ebbene sì, perché il tanto atteso passaggio di consegne avvenuto nei mesi scorsi con Flavio Briatore si è alla fine concretizzato con tanto di stagione partita con un party da sogno dove non sono mancate le sorprese. Presente alla festa, con Del Vecchio, anche Fedez, amico del rampollo di Luxottica.

60 bottiglie di Dom Perignon offerte: quanto valgono

In occasione della festa del nuovo Twiga, ecco che Del Vecchio ha voluto fare le cose alla grandissima. Come riportato da diversi media, tra cui il Corriere della Sera, edizione Corriere Fiorentino, il rampollo di Luxottica ha sorpreso gli ospiti con la bellezza di 60 bottiglie di Dom Perignon offerte. Un gesto decisamente gradito e che non ha guardato a spese visto che, considerando il costo di ciascuna bottiglia, la cifra regalata ai presenti si è quindi aggirata attorno ai 20 mila euro. Al Twiga, le cose si fanno in grande. Anzi, in grandissimo. Le premesse sono decisamente ottime per la stagione.