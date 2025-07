Un feeling speciale tra Marco Mengoni e i suoi fan: durante uno dei recenti concerti, ecco l’artista svelare qualcosa di molto privato.

Solamente poche settimane fa, Marco Mengoni aveva commosso il proprio pubblico al concerto con una esibizione interamente dedicata alla sua compianta madre. Adesso, l’artista ha scelto di confrontarsi sempre con i presenti al suo recente concerto aprendo il proprio cuore e svelando un consiglio, ma anche un insegnamento, ricevuto proprio dalla donna.

Marco Mengoni e il rapporto con la madre

Tutti i fan di Marco Mengoni, ma in generale gli appassionati di musica che hanno seguito negli anni le gesta dell’artista sanno quanto il ragazzo fosse affezionato e legato a sua madre. La donna, la signora Nadia, purtroppo è deceduta alcuni mesi fa lasciando nel cuore e nella mente dell’uomo un vuoto che difficilmente potrà essere colmato.

Marco Mengoni – www.donnaglamour.it

Lo stesso Mengoni aveva spiegato a Vanity Fair, nel corso di una intervista, l’importanza della donna definita senza mezzi termini “la persona che non dovevo perdere mai nella vita“. In questo senso, a margine del recente concerto a San Siro, a Milano, il cantante ha svelato ai fan un consiglio che la donna gli ha dato quando era in vita.

Il consiglio ricevuto dalla mamma: il video

Stupendo tutti durante il suo concerto, Mengoni ha scelto di condividere un momento unico con il proprio pubblico rendendosi partecipe di un aneddoto relativo alla sua compianta madre. “Mia mamma mi diceva sempre di guardare negli occhi le persone per capire come sono, se sono buone o cattive”, ha confessato l’artista al pubblico.

Poi, evidentemente alle prese con la grande emozione del momento, davanti a migliaia di fan che tutta la sera hanno urlato, cantato e condiviso con lui le emozioni del concerto, il buon Marco ha aggiunto: “Questa sera vi ho guardato un po’ negli occhi e mi è venuto da piangere”. Più o meno le stesse sensazioni che i suoi fan hanno provato in questo momento di grande intensità che conferma il feeling pazzesco tra seguaci e artista.