Ignazio Moser stupisce tutti: il “regalo” di compleanno ricevuto da Cecilia

Sembrano essere state messe da parte le voci di crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la conferma dal compleanno del ragazzo.

Possiamo dire che ufficialmente è tornato il sereno tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, qualche mese fa, era stata al centro di diversi rumors relativi ad una presunta crisi legata a vari fattori. Una situazione decisamente poco felice vista anche la dolce attesa della loro prima bimba. Ora, le cose sembrano essere superate e la conferma è arrivata dal bellissimo messaggio del ragazzo in occasione del suo compleanno numero 33.

Crisi superata tra Ignazio Moser e Cecilia

Sono stati dei mesi decisamente difficili, almeno in chiave gossip, per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che proprio durante le fasi di annuncio della dolce attesa della loro prima figlia insieme erano stati investiti dai rumors di presunta crisi. Una situazione per la verità mai veramente uscita allo scoperto e che avrebbe visto coinvolta anche la sorella dell’argentina, Belen.

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser – www.donnaglamour.it

Ad ogni modo, adesso, tra Chechu e Ignazio le cose sembrano essere tornate a splendere con la gioia e l’amore che hanno trionfato dopo un periodo di down (vero o presunto). La conferma, come anticipato, è arrivata da un messaggio di Moser in occasione del suo compleanno.

La dedica per il compleanno e il “regalo”

Tramite un post su Instagram con annesso doppio scatto in compagnia di Cecilia, il bellissimo Ignazio ha mostrato come abbia festeggiato il proprio compleanno numero 33. Ma non solo. Nella dedica che ha accompagnato il contenuto social, il ragazzo ha voluto svelare anche il “regalo” che la moglie gli ha fatto…

“Contro ogni pronostico scollinati anche i 33“, ha detto facendo riferimento alla sua passione per le biciclette e in relazione alla sua età. “Devo dire che quest’anno mia moglie con il regalo si é superata…”, ha aggiunto Moser. “Anche se posso scartarlo solo tra 3 mesi”, ha concluso parlando della piccola bimba che tra qualche tempo verrà al mondo. Insomma, il sereno è tornato ufficialmente tra i due, ammesso che qualcosa sia mai veramente andato storto.