Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati (in attesa del bis): l’annuncio

Il primo “sì” è arrivato: Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati. Sui social il lieto annuncio con tanto di foto romatiche.

Hanno annunciato il loro matrimonio in chiesa a settembre ma evidentemente Veronica Peparini e Andreas Muller non potevano più aspettare per sentirsi ufficialmente marito e moglie e così si sono sposati civilmente. L’annuncio dolcissimo è arrivato in queste ore dai social con tanto di foto romantiche del momento.

Veronica Peparini e Andreas Muller sposati civilmente

In attesa delle nozze in chiesa con rito religioso, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno deciso di sposarsi civilmente. Le voci sulla loro unione erano arrivate già da qualche settimana ma adesso tutto ha trovato conferma con il bellissimo annuncio arrivato dai diretti interessati con tanto di scatti social condivisi anche tramite l’account di Verissimo.

Veronica Peparini – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo al post social pubblicato, ecco l’intera famiglia composta a Veronica, Andreas e dalle gemelline essere super in tiro per le nozze civili. “Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati civilmente”, si legge nella didascalia del post. “In attesa del matrimonio del 29 settembre, la coppia ha detto sì! Auguri agli sposi”.

Il matrimonio in chiesa a settembre

In questo senso, al netto del “sì” di queste ore, che crediamo sia avvenuto nella giornata di lunedì 14 luglio 2025, la coppia si sta solo gustando una sorta di antipasto a quello che sarà il matrimonio con rito religioso del prossimo 29 settembre. Il “sì” della coppia rappresenta senza dubbio un passo importante che va a rafforzare ancor di più il legame tra la coreografa e il ballerino confermando il sentimento che, ormai da diversi anni, li lega. Staremo a vedere quali sorprese riserverà la cerimonia di settembre. Non vediamo l’ora! E siamo sicuri che anche i diretti interessati stiano fremendo per arrivare alla data prescelta per essere “ancora di più” marito e moglie.