Belen-Rai, la foto svela tutto: sbarca in Rai con un nuovo programma

Futuro in Rai per Belen Rodriguez: la foto dell’indizio e poi la spiegazione. Ecco cosa filtra sul futuro dell’argentina.

Il weekend in Sardegna con tanto di festa speciale per la figlia Luna Marì sembra essere già un ricordo per Belen Rodriguez che in queste ore sta facendo discutere per una questione legata al suo futuro lavorativo. La showgirl, infatti, ha mostrato una foto molto particolare che riguarda la Rai, quasi a voler confermare una voce sul suo prossimo impiego.

Belen e la foto sotto la sede Rai

Sono ore di grande “movimento” per Belen Rodriguez che come sempre fa parlare per qualsiasi “mossa” o situazione da lei vissuta. Dando uno sguardo alle sue stories Instagram, infatti, l’argentina ha fatto partire un tormentone niente male legato al suo futuro lavorativo che, a quanto pare, potrebbe essere alla Rai.

La bellissima argentina, infatti, ha condiviso una foto misteriosa davanti al portone d’ingresso di via Asiago 10 a Roma, noto come Palazzo della Radio. Un indizio sul suo futuro in Rai a detta di molti. In questa ottica, a far capire cosa potrebbe esserci nel futuro della donna è stato Dagospia.

Nuovo programma per l’argentina: cosa filtra

A fare chiarezza sul futuro lavorativo della Rodriguez ci ha pensato Dagospia con il classico “Candela flash!. Da quanto si apprende pare proprio che l’argentina possa essere prossima ad un nuovo impiego con la Rai, in Radio. “BELEN RODRIGUEZ SBARCA IN RAI: AVRA’ UN PROGRAMMA SU RADIO 2 – SUL SUO PROFILO INSTAGRAM È APPARSA UNA FOTO CRIPTICA DELLA SEDE DI VIA ASIAGO 10. COSA FARÀ? LO SVELA DAGOSPIA. LA SHOWGIRL ARGENTINA SI PREPARA A SBARCARE IN RAI DOVE DOVREBBE CONDURRE IN AUTUNNO, PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA CARRIERA, UN PROGRAMMA RADIOFONICO. IL SUO NOME FIGUREREBBE NEL PALINSESTO DI RADIO 2 DEL NUOVO DIRETTORE GIOVANNI ALIBRANDI…”, si legge a caratteri cubitali sul noto media. Dago ha quindi dato la risposta sulla foto misteriosa dell’argentina. Aspettiamo le parole della diretta interessata.