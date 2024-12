Ezio Greggio celebra il matrimonio del figlio Gabriele a Monaco. Cerimonia intima e tanta emozione per il conduttore.

Il celebre conduttore di Striscia la Notizia Ezio Greggio conclude il 2024 in bellezza con un lieto evento: il matrimonio del figlio Gabriele in una cerimonia intima ed elegante a Monaco.

Nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, Gabriele ha sposato Carla Ballerio in una cerimonia civile a Monaco. La coppia ha scelto un evento intimo e informale per celebrare il loro amore, circondati da familiari e amici più stretti. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Ezio Greggio papà emozionato al matrimonio del figlio

Ezio Greggio, visibilmente emozionato, ha condiviso su Instagram una foto insieme agli sposi con un messaggio affettuoso: “Buona vita, Carla e Gabri“.

Le immagini pubblicate sui social dimostrano il clima di gioia e semplicità che ha caratterizzato la giornata, con lo sposo che ha indossato un completo scuro e sneakers, e la sposa che ha alternato un look elegante con blazer bianco e gonna di tulle a un outfit casual con jeans strappati per il party.

Matrimonio da sogno per il secondogenito di Ezio Greggio

Gabriele Greggio, 29 anni, ha seguito le orme artistiche del padre e ha scelto di intraprendere una carriera da attore dopo aver studiato recitazione in scuole prestigiose di Londra e New York. Carla Ballerio, invece, lavora come creative director in uno studio di interior design.

Il matrimonio di Gabriele non è l’unico motivo di felicità per Ezio Greggio in questo periodo. Il conduttore è diventato nonno per la prima volta pochi giorni fa. Leone, figlio di Giacomo Greggio e Shereen Doummar, è arrivato a coronare un anno ricco di emozioni per la famiglia.

Tra il matrimonio del figlio e l’arrivo del nipote, il 2024 si chiude con un carico di affetto e soddisfazioni per Ezio Greggio.