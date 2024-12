La famosa attrice a luci rosse, Malena, ha deciso di ritirarsi. L’annuncio dopo quasi 40 film: “Ho pensato di farmi suora”.

Malena, una delle attrici più conosciute del mondo dei film a luci rosse, ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla scena. Dopo aver recitato in 39 pellicole, l’attrice ha deciso di voltare pagina, e ha spiegato che non si sente più in sintonia con il percorso intrapreso. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, l’attrice ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Scopriamo tutti i dettagli.

Malena si pente del percorso intrapreso: ora dice stop

Durante l’intervista, l’attrice ha dichiarato di essersi pentita delle scelte fatte e di essere pronta a seguire un cammino diverso, lontano dal mondo del porno. “Mi sono ritirata e sono pentita. Ammetto che mi sono fatta male come donna” ha dichiarato.

Nel corso dell’intervista, Malena ha anche rivelato che la decisione di entrare nel settore hard è stata una reazione impulsiva, legata a un periodo di ribellione adolescenziale.

Malena

“In adolescenza pensavo addirittura di farmi suora” ha confessato, rivelando come la sua relazione con la fede e la religione fosse molto forte. Tuttavia, una serie di eventi nella sua vita l’ha spinta verso una direzione completamente diversa, senza che riuscisse a riflettere appieno sulle conseguenze delle sue azioni.

“Ogni scelta che ho fatto nella mia vita, ripensandoci ora, è stata l’opposto di quello che il cuore mi diceva di fare” ha detto Malena.

Malena: il ritiro per un nuovo inizio

Malena ha spiegato che l’ambiente del porno è diventato troppo estremo e pericoloso, tanto da farsi sentire responsabile di un sistema che illudeva giovani ragazze desiderose di entrare nel mondo della pornografia.

“Mi sentivo in colpa per aver fatto credere a delle ragazze che avrebbero potuto diventare come me” ha detto, riferendosi alle nuove generazioni che guardano al mondo del porno come a una via di successo.

Oltre alla riflessione sulla carriera, Malena ha ammesso che la sua scelta non è stata accettata immediatamente dalla sua famiglia. I suoi genitori hanno scoperto la sua attività attraverso la TV.