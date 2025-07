Continuano i rancori tra ex: Lorenzo Spolverato ha deciso di pubblicare un filmato che pare essere contro Shaila Gatta.

Sono diversi i rumors che riguardano la vita privata di Shaila Gatta che stanno circolando negli ultimi giorni. E, forse anche per questo, non sono mancate le attenzioni sul suo ex, Lorenzo Spolverato, con il quale aveva dato vita ad una bella storia durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio il giovane, via social, è sembrato voler mandare un chiaro messaggio alla ragazza… Non certo positivo.

Lorenzo Spolverato e le scintille con Shaila Gatta

Dopo la fine della scorsa edizione del Grande Fratello, come ben noto, la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è terminata andando a generare non poche tensioni tra i due. Al netto di quelle che sono state da sempre le volontà della fanbase dei due ragazzi, la coppia ha deciso di proseguire separatamente le proprie vite.

In questo senso non sono mancate le frecciatine a distanza tra i due con la Gatta che era arrivata anche a definire Spolverato come un “narcisista ed egoriferito”. Proprio questi due termini sono stati ripresi in queste ore da Lorenzo con tanto di risposta video di fuoco.

Il video di Spolverato

Il giovane, come detto, ha condiviso su TikTok un video che in pochi minuti è diventato virale sui social. Lorenzo si è ripreso in un filmato selfie mentre balla sulla base della canzone “Halo” di Samurai Jay in sottofondo. Fin qui nulla di male, se non fosse che sia riuscito a lanciare una frecciatina che sembra essere rivolta a Shaila. Infatti, nella clip, oltre a vedersi lui che danza, si legge una frase: “Narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie partner in base ai follower, a ognuno il suo specchio”. Insomma, la Gatta non è stata nominata ma le due parole “narcisista” ed “egoriferito” non lasciano dubbi sul destinatario del suo filmato.