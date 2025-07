Sophie Codegoni, il ritocco che non farà mai più: “Ho detto basta”

Seguita sui social e in tv, Sophie Codegoni ha spiegato ai propri seguaci di aver preso una decisione importante sui ritocchi estetici.

Nelle ultime settimane Sophie Codegoni ha fatto molto parlare per la vicenda, privata e molto personale, che riguarda l’ex compagno Alessandro Basciano e l’affido della loro figlia. Ora, per fortuna, la situazione sembra essere diventata un pizzico più serena con la donna che ha parlato con i suoi fan di argomenti ben differenti come, per esempio, quello legato ad un ritocco estetico al quale ha deciso di rinunciare per sempre.

Sophie Codegoni: la confessione ai fan

Come sempre Sophie Codegoni è molto seguita sui social e molte delle sue “azioni” vengono giudicate e commentate dai fan e dagli haters. In questo senso, nelle ultime ore, alcuni di questi utenti del web si sono accorti di un dettaglio nell’aspetto fisico della ragazza che sembra aver destato particolare curiosità e che ha a che vedere con dei “ritocchi” estetici.

Alcuni utenti hanno domandato alla Codegoni cosa avesse fatto alle labbra che, rispetto al passato, adesso sembrano decisamente meno gonfie. In questo senso, la donna ha ammesso di aver deciso di rimuovere gli effetti del filler.

Il filler rimosso e il risultato

“Non avevo mai parlato della ialuronidase. In realtà ve ne state accorgendo tutte adesso”, ha spiegato la bella Sophie facendo riferimento appunto al cambiamento sul suo viso. “L’ho fatta una vita fa, mi sembra a novembre. Ne sono veramente felice. Il medico ci ha messo una vita a convincermi. È sicuramente fastidiosa da fare perché brucia tantissimo per due o tre giorni”, ha aggiunto.

Poi, spiegando gli effetti ottenuti dopo una fase di gonfiore: “[…] Si tratta di un acido che va a sciogliere l’acido ialuronico nelle labbra e lo elimina definitivamente. Per toglierlo tutto tutto ne ho fatte due. Se l’avessi saputo prima l’avrei fatto molto tempo fa. Sono molto felice e non le ho mai più toccate e mai più le toccherò“, ha aggiunto la Codegoni spiegando di non voler mai più intervenire con alcun ritocco sulle sue labbra.