“Glielo vietava”: la rivelazione su una coppia di Temptation Island 2025

Spuntano nuove retroscena legati ad una coppia di Temptation Island 2025. In particolare a parlare è stata un’amica di una fidanzata.

Scoppiettanti retroscena e anticipazioni sulle coppie di Temptation Island 2025. Non solo la proposta di nozze ma anche alcune verità sui rapporti reali prima della trasmissione tra due partecipanti. A svelare tutto è stata un’amica di una fidanzata, nello specifico di Denise, che ha confidato delle situazioni particolari vissute con Marco.

Temptation Island 2025: il retroscena su Denise e Marco

Tra le coppie che hanno fatto discutere in questa edizione di Temptation Island 2025 c’è stata sicuramente quella formata da Marco e Denise. Sul loro conto ha voluto raccontare qualcosa di inedito un’amica della ragazza che su Instagram ha condiviso un video rivelatore su quello che era il rapporto tra i due a telecamere spente.

“Io ho vissuto le estati di Marco a lavorare a Ibiza come pr per affittare appartamenti”, ha esordito la ragazza. “Ma vi immedesimate in una fidanzata? Lui partiva per tre mesi e lei stava a casa con dei malesseri importanti di cui non do i dettagli”, ha aggiunto. In questo senso la donna ha spiegato che non sempre il lavoro debba essere messo davanti alla vita di una coppia.

Successivamente, però, ecco un altro dettaglio: “Lei gli ha fatto addirittura una sorpresa per andare a Ibizia e lui non è stato contento di questa sorpresa. Lei non è mai stata postata sui social dal suo fidanzato in quattro anni”. E ancora: “[…] Gli vietava di andare nei locali dove lavorava“.

La difesa di Denise

Il discorso dell’amica di Denise è proseguito facendo riferimento al fatto che nessuno sappia se effettivamente lei e Marco si siano lasciati: “Non ha fatto nessun gesto per poter pensare di chiudere una relazione. Poi ognuno la pensa come gli pare, però da questo a far passare la mia amica come una manipolatrice la vedo veramente difficile da accettare”.

E ancora: “Se è vero che si sono lasciati, magari è una scusa per cogliere una palla al balzo per altri motivi”, ha concluso la ragazza amica di Denise.