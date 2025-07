“Mi davano per morto”: Scardina torna a muovere i primi passi dopo l’emorragia cerebrale

Un combattente nato, dopo l’emorragia cerebrale ancora di più: Daniele Scardina ha pubblicato un video di grande speranza.

Ha dovuto fare i conti con un reset forzato davvero terribile che lo ha obbligato a dover imparare nuovamente addirittura a mangiare. Stiamo parlando di Daniele Scardina che dopo la terribile emorragia cerebrale che lo ha colpito nel febbraio del 2023 si ritrova a dover affrontare ancora delle conseguenze drammatiche ma con una buona dose di speranza in più visti i recenti risultati.

Daniele Scardina: il percorso dopo l’emorragia cerebrale

Era e sarà per sempre King Toretto ma in questi ultimi giorni lo è senza dubbio ancora di più. Daniele Scardina sta cercando di tornare ad una vita normale dopo che l’emorragia cerebrale che lo ha colpito gli ha tolto una buona fetta della sua routine. Il noto atleta della boxe ha dovuto fare i conti con un periodo davvero terribile dove non era in grado di parlare o, ancora peggio, di mangiare in autonomia.

Daniele Scardina – www.donnaglamour.it

Adesso, a distanza di oltre due anni, le cose sembrano andare meglio ma sempre a piccoli step come l’ultimo che proprio il buon Daniele, tramite la propria pagina Instagram, ha voluto condividere con tutte le persone che lo amano e lo supportano.

I primi passi dopo l’emorragia: il video

Scardina ha condiviso su Instagram un video di come la sua vita sia cambiata da quando era al top sul ring fino agli ultimi tempi dove, contro ogni pronostico, è riuscito a tornare a camminare o per lo meno a muovere di nuovo alcuni passi. “Mi davano per morto.. Per molti non c’erano speranze. Svegliarmi dal coma? Quasi impossibile. Parlare di nuovo? Fuori discussione. Tornare a muovermi? Una follia. Eppure… sono ancora qui. Contro ogni previsione. Contro ogni limite. Con la fede nel cuore e la forza di chi non si arrende”, ha scritto Scardina.

“La tempesta non dura per sempre. Il sole torna, anche dopo la notte più buia. Quando ti affidi a Dio, anche ciò che sembra finito può rinascere. Fidati del cammino, anche quando non capisci la direzione. Ogni ferita racconta la tua battaglia. Ogni passo ti avvicina al tuo momento. Non mollare proprio adesso. Il meglio deve ancora venire… GOD BLESS YOU!”.