Una frecciata a tutti gli effetti da parte di Fabio Maria Damato che sembra essere indirizzata al suo passato ed in particolare a Chiara Ferragni.

Circa un anno fa il divorzio ufficiale tra Chiara Ferragni e il suo storico manager Fabio Maria Damato. Ora, proprio l’uomo è sembrato fare riferimento al passato e, magari, proprio ad alcuni screzi con l’imprenditrice digitale tramite una storia emblematica pubblicata sui social dove, senza fare nomi, ha menzionato alcuni episodi che evidentemente ha vissuto.

Chiara Ferragni e il rapporto con Fabio Maria Damato

Nel corso degli ultimi anni, fatta eccezione per il periodo “post divorzio”, il rapporto tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato è sembrato essere sempre ottimale. L’uomo è stato come un’ombra per l’imprenditrice digitale apparentemente aiutandola e sostenendola nei vari progetti e nelle varie situazioni lavorative.

Fabio Maria Damato – www.donnaglamour.it

Con lo scoppio del pandoro gate e non solo, però, le cose si sono modificate in fretta con la separazione tra la Ferragni e Damato che è diventata ufficiale nell’estate 2024. Attualmente non sappiamo se i due continuino a sentirsi e in che rapporti siano ma quello che filtra non fa certo pensare a qualcosa di positivo.

La presunta frecciata

Dando uno sguardo al profilo Instagram di Damato, infatti, in queste ore l’uomo ha condiviso una foto apparentemente normale se non fosse che faccia almeno un paio di riferimento al lavoro e al passato e, quindi, con la giusta dose di malizia, a Chiara Ferragni. L’ex manager della influencer ha pubblicato un’immagine con un cartello che recita: “Punto d’ascolto“.

In aggiunta alla foto, anche un suo personalissimo pensiero: “L’insegna che per anni avrei dovuto apporre sulla porta del mio ufficio“. Il riferimento al lavoro e al passato sembra essere inequivocabile. Cosa avrà voluto dire Damato? Avrà voluto far riferimento al fatto che abbia ascoltato spesso e troppo discorsi, positivi e negativi? O al contrario ha voluto sottolineare qualche aspetto negativo nelle modalità lavorative vissute in precedenza? Chi lo sa.