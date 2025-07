Musica in lutto: addio al fondatore di uno dei gruppi più famosi d’Italia

Terribile lutto nel mondo della musica: è morto Livio Macchia, leader e fondatore dei Camaleonti. L’uomo aveva 83 anni ed era malato.

Nel corso della sua vita, Macchia ha riscosso grande successo in ambito musicale muovendo i primi passi nel settore insieme agli amici con cui, all’inizio degli anni ’60, ha fondato I Camaleonti: Tonino Cripezzi, Paolo De Ceglie, Gerry Manzoli e Riki Maiocchi. Tra i vari successi del gruppo si ricordano ‘Chiedi Chiedi’ e ‘Sha la la la la’, ‘L’ora dell’amore’ e ‘Io per lei’ mentre il primo album in studio dei Camaleonti, ovvero ‘The Best Records in the World’, è uscito nel 1966 quando la band era già affermata.

L’addio del sindaco di Melendugno

A conferma la dipartita di Macchia è stato il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino: “Se ne va una stella del panorama della musica italiana e internazionale. Una stella della musica italiana e internazionale ma soprattutto un mio grande amico, un figlio della nostra Melendugno che lo ha accolto e amato fino alla fine. Negli ultimi mesi, pur nella fragilità della sua malattia, ci ha continuato a donare generosamente e gentilmente la sua musica e ci ha fatto cantare tutti. È stato un onore organizzare insieme con lui e con l’amato figlio Livio il suo ultimo concerto dei Camaleonti a Roca”.