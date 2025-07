Antonino Spinalbese, pazzia d’estate: spunta un tatuaggio enorme, la foto

Una scelta coraggiosa per Antonino Spinalbese che ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio che ne ricopre gran parte della schiena.

Nelle ultime settimane ha fatto parlare per un presunto nuovo flirt con una bionda della tv molto nota. Ora, invece, Antonino Spinalbese è tornato a far parlare di sé sui social con un gesto che non è passato certo inosservato. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae di spalle, a torso nudo, affacciato su un balcone al tramonto. A catturare l’attenzione dei fan non è stato il panorama suggestivo, bensì il nuovo enorme nuovo tatuaggio che decora la sua schiena.

Antonino Spinalbese e il nuovo tatuaggio

In queste ore, Antonino Spinalbese è tornato a prendersi la scena. Questa volta, come detto, non per questioni legate a nuove presunte love story, bensì per un enorme nuova tatuaggio apparso sulla sua schiena e mostrato con orgoglio. L’immagine pubblicata da Spinalbese su Instagram ha mostrato un disegno imponente, finemente dettagliato, che sembra rappresentare la figura di un cowboy – o comunque una figura maschile con cappello – disegnata con tratti leggeri ma intensi, che si sviluppano per tutta l’ampiezza delle scapole.

Antonino Spinalbese – www.donnaglamour.it

A quanto pare, per il nuovo disegno, Antonino si è rivolto allo studio milanese di Edoardo Tabacchi, Sir.Edward Studio, e in particolare alle sapienti mani di quella che fino a poco tempo fa era la sua compagna: Ainhoa Foti Rodriguez.

La foto e il post pubblicato

La caption scelta per accompagnare il post è tanto enigmatica quanto evocativa: “Quelle robe lì d’estate”. Poche parole, che lasciano spazio all’interpretazione. C’è chi le legge come un riferimento a scelte impulsive dettate dalla stagione più spensierata dell’anno, e chi invece coglie un significato più profondo, quasi poetico, in quella frase sospesa.

Non sappiamo quale sia il significato di questo cowboy sulla schiena di Spinalbese ma siamo sicuri che presto l’uomo svelerà qualche dettaglio in più. Non resta che attendere.