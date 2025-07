Taylor Mega: “In pochi ne soffrono. Ecco cosa mi succede al mattino”

La giovane Taylor Mega ha raccontato di avere un forte problema con gli attacchi di panico in un momento particolare della giornata.

Solamente pochi giorni fa aveva raccontato alcune situazioni molto private che la vedono dover fare i conti con un importante sanguinamento e una costante condizione di stress per il proprio fisico. Ora, Taylor Mega ha voluto confessare un’altra problematica che la riguarda e che ha a che vedere con gli attacchi di panico che le capitano in un momento ben preciso della giornata.

Taylor Mega e gli attacchi di panico

“Mi state tutti chiedendo dell’attacco di panico“, ha esordito nelle sue stories Instagram Taylor Mega parlando con i fan e spiegando cosa le capiti molto spesso. “So che ne soffrite in tantissimi, ma in pochi soffrono di questo panico, tra virgolette. Non è molto diffuso e potrebbe anche farvi ridere. Chi soffre di insonnia lo conosce molto bene”, ha aggiunto ancora la ragazza.

La Mega ha proseguito il suo racconto entrando nel dettaglio di cosa le capiti molto spesso in una particolare fase della giornata: “Io soffro di panico alla visione dell’alba se non ho dormito. E’ una cosa assurda: mi viene un’ansia, un’angoscia”.

I dettagli degli attacchi: l’insonnia e le conseguenze

La Mega ha spiegato come gli attacchi di panico diventino peggiori in determinate circostanze: “La cosa aumenta di gravità se ovviamente quell’insonnia non era calcolata, nel senso che io stavo provando a dormire, ma ero a casa di amici, erano le 11, hanno fatto un casino della ma**nna tutta la notte e non avevo la tapparella in camera, quindi alla visione di quest’alba, il mio corpo che era già poi stressatissimo, è andato in allarme e questo è successo”.

La ragazza ha anche aggiunto che per via di questa situazione sia obbligata a “prendere degli aiuti a livello farmacologico. E tutto questo mi sta stressando tantissimo il fisico”. La condizione della ragazza, con l’ultimo attacco di panico sembra essere peggiorata: “Con l’attacco di panico di ieri mi è uscita anche un’orticaria e sangue dal naso, perché proprio il corpo che non ce la fa più”, ha aggiunto la donna. La speranza è che la Mega possa trovare una persona qualificata in grado di aiutarla.