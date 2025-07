Alice Campello fa emozionare tutti con una dedica speciale: ecco a chi è rivolta

Un pensiero veramente unico in una giornata speciale: Alice Campello, e con lei anche Alvaro Morata, ha fatto emozionare i suoi fan.

Sono stati protagonisti di alcuni tira e molla raccontati persino in un documentario. Ora Alice Campello e Alvaro Morata si sono confermati coppia affiatata e genitori speciali. Vedere per credere la bellissima dedica che mamma Alice ha deciso di fare ai suoi figli gemelli, Leonardo e Alessandro, in occasione del loro settimo compleanno.

Alice Campello e Alvaro Morata: famiglia super unita

Come spesso accade all’interno di una famiglia, tra i vari componenti è possibile che vi siano momenti di down. In questo senso, la coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata ha avuto modo di affrontare tutto e di superarlo con grande pazienza e volontà d’animo. Ora, i due, con al seguito tutti i bimbi, sembrano essere felicissimi.

La modella e il calciatore sono riusciti a superare le difficoltà personali anche e soprattutto per il bene dei loro figli che, in particolare in queste ore, sono stati assoluti protagonisti dei loro pensieri. Nello specifico i gemelli Leonardo e Alessandro che hanno festeggiato il loro settimo compleanno.

La dedica per Leonardo e Alessandro

Per l’occasione, Alice ha scelto di dedicare ai due bambini un pensiero veramente bello e intenso che ha portato tutti i suoi fan ad emozionarsi: “Ai nostri piccoli cuccioli: tanti, tanti auguri. Siete il nostro desiderio più grande realizzato e sembrate dipinti esattamente come vi avevamo immaginato”, ha scritto in un post la donna.

Poi descrivendo i bimbi: “Leoncino: superattivo, bello da morire, dolce, buono… una dose di vitamina e di felicità costante. Alessandro: dolce, con un cuore enorme… sensibile, stupendo e sempre attento ai sentimenti degli altri e ad aiutare sempre tutti. Siamo orgogliosi di come state crescendo […]. Siete l’emozione più grande mai provata, la nostra prima volta, e il nostro amore per voi è infinito. Tanti auguri, amori nostri: 7 anni”. Parole al miele che non possiamo che apprezzare e sottolineare.