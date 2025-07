La famosa influencer e imprenditrice digitale Chiara Biasi ha raccontato alcuni dei momenti difficili vissuti nella sua vita.

In passato aveva “alzato la voce” anche per commentare il divorzio dei Ferragnez, ma ora Chiara Biasi è stata protagonista di una intensa intervista molto personale rilasciata al podcast ‘H3ROESPODCAST’ dove ha raccontato i problemi di salute che l’hanno colpita e che avrebbero potuto portarla a non vedere più la luce alla fine del tunnel.

Chiara Biasi: l’ischemia celebrale

Spesso protagonista sui social per racconti e situazioni di ben altro carattere, nel corso dell’intervista al podcast, Chiara Biasi ha snoccialto alcuni dettagli ancora inediti di quanto vissuto in passato. In particolare la ragazza, nota influencer e imprenditrice digitale nonché amica di Chiara Ferragni, ha spiegato di aver dovuto fare i conti con una ischemia celebrale.

Chiara Biasi – www.donnaglamour.it

“Io ho avuto questa ischemia cerebrale che mi ha causato dei problemi che mi porto avanti nella vita”, ha spiegato la ragazza che, però, per sua stessa decisione, ha cercato di non fare mai leva sulla vicenda per farsi pubblicità o altro. “Non avevano capito subito fosse un’ischemia, inizialmente pensavano fosse un’otite acuta, un virus. Comunque l’ho avuta e ho bloccato gli studi e tutto”.

La Biasi ha quindi aggiunto che in quel periodo della sua vita abbia fatto i conti con delle difficoltà evidenti anche solo ad alzarsi dal letto. “Tutto è iniziato con l’orecchio che mi fischiava. Poi sono dovuta stare a casa proprio. Avevo la labirintite, ho perso l’udito all’orecchio destro. Mi alzavo dal letto e non riuscivo a stare in piedi”.

Il dimagrimento e le critiche sui social

Per porre rimedio a questa sua condizione, la giovane Chiara aveva dovuto sottoporsi ad una cura a base di cortisone che, come noto, tende a rendere la persona più gonfia. In questo senso, dopo aver interrotto la cura è stato ben visibile un netto dimagrimento che aveva portato la ragazza a ricevere diverse critiche per “eccesso di magrezza”. La Biasi ha quindi spiegato che, di fatto, semplicemente si era trattato dell’effetto del cortisone che era sparito e di essersi, in parte, fregata dei commenti altrui.